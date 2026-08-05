ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bild på Zelenskyj i maj/Släckning av ett brinnande varuhus i Kyiv efter nattens ryska attacker. (TT)
Ryska invasionenStriderna

Zelenskyj: Vi hade räddat liv med rätt luftvärnssystem

Av Marcus Lindén
Publicerad:

De 17 ukrainare som dödades i natt hade kunnat räddas om omvärlden hade försett Ukraina med fler luftvärnsrobotar för bekämpning av ballistiska robotar. Det skriver Volodymyr Zelenskyj på X efter nattens ryska attacker mot Kyivregionen.

Enligt presidenten har antalet leveranser av antiballistiska försvarssystem minskat avsevärt i år. Totalt rör det sig om en ”trefaldig minskning” jämfört med 2025.

”Det är mycket viktigt att våra partner förstår att förseningar i leveransen av dessa, eller en ovilja att tillhandahålla antiballistiska system, direkt leder till sådana fruktansvärda dödsfall och sådan förstörelse”, skriver han.

Den som inte är redo att skicka sådana system bör åtminstone stötta nya sanktioner mot Ryssland, då en ”betydande” del av den ryska robottillverkningen ännu undkommer sanktioner, enligt Zelenskyj.

Zelenskyj på X (1/2)
x.com
Zelenskyj på X (2/2)
x.com
En ammoniakläcka upptäcktes efter attackerna
www.kyivpost.com
Attackerna skedde med ballistiska robotar och drönare
kyivindependent.com
Flera varuhus skadade
Reuters  · Ofta betalvägg
Många är också skadade
AFP  · Ofta betalvägg
SVT Nyheter direktrapporterar
live · Sveriges Television
Suspilne direktrapporterar
live · suspilne.media
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen