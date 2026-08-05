Zelenskyj: Vi hade räddat liv med rätt luftvärnssystem

Bild på Zelenskyj i maj/Släckning av ett brinnande varuhus i Kyiv efter nattens ryska attacker.

De 17 ukrainare som dödades i natt hade kunnat räddas om omvärlden hade försett Ukraina med fler luftvärnsrobotar för bekämpning av ballistiska robotar. Det skriver Volodymyr Zelenskyj på X efter nattens ryska attacker mot Kyivregionen.

Enligt presidenten har antalet leveranser av antiballistiska försvarssystem minskat avsevärt i år. Totalt rör det sig om en ”trefaldig minskning” jämfört med 2025.

”Det är mycket viktigt att våra partner förstår att förseningar i leveransen av dessa, eller en ovilja att tillhandahålla antiballistiska system, direkt leder till sådana fruktansvärda dödsfall och sådan förstörelse”, skriver han.

Den som inte är redo att skicka sådana system bör åtminstone stötta nya sanktioner mot Ryssland, då en ”betydande” del av den ryska robottillverkningen ännu undkommer sanktioner, enligt Zelenskyj.