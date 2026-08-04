Analyser: Ryssland kan härma Iran med hamnattacker

Ryssland har under de senaste veckorna fått upp ögonen för ukrainska hamnar igen, vilket kan få långtgående konsekvenser, enligt analytiker i Sky News och The Economist.

I sin analys skriver The Economist att Ryssland har attackerat hamnar och transportinfrastruktur nära Odesa 56 gånger den här månaden, och 26 hamnarbetare och sjömän har dödats. Efteråt har bland annat den danska fraktjätten Maersk beslutat att lasta av i Rumänien, i stället för Ukraina.

Ukraina uppskattas producera 81 miljoner ton spannmål och oljefrön i år, vilket är ännu mer än förra året. Men vad är poängen med en stor skörd, skriver The Economist, om man inte kan ta den till marknad?

Sky News militäranalytiker Michael Clarke påpekar att Ukraina har haft mycket framgång med attacker i Azovska havet på senare tid, vilket stängt ner en viktig rysk handelsrutt. Men Ryssland har svarat med att anfalla hamnarna kring Odesa, och även fartyg som seglar Ukrainas vanliga, förhållandevis säkra rutt genom Svarta havet.

Han drar paralleller till Irankriget, där Iran inte behövt minera hela Hormuzsundet för att stänga ner det.

– De behöver inte stänga sundet fysiskt, bara göra det farligt.

Det är möjligt att Ryssland klarar av samma manöver i Svarta havet, säger han.