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Brandmän släcker en brand i Ukraina efter ryska attacker. (/AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Minst två döda efter attacker mellan Ryssland och Ukraina

Av Hannah Gustafsson
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Minst en person har dödats i ryska attacker mot Sumy i nordöstra Ukraina under natten. Det skriver Oleg Grigorov, chef för militären i staden, på Telegram.

Han uppger att civil infrastruktur har träffats och att det finns skadade personer.

Samtidigt har minst en person dödats i Ryssland efter att Ukraina attackerat staden Belgorod, skriver SVT Nyheter. Ytterligare två personer har förts till sjukhus.

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Oleg Grigorov på Telegram
t.me
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En man i Ryssland bedöms ha allvarliga skador
live · Sveriges Television
Sumy ligger nära den ryska gränsen
radio+text · Sveriges Radio
Flyglarmet har hörts i Kyiv
www.kyivpost.com
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