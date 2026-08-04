Minst två döda efter attacker mellan Ryssland och Ukraina
Minst en person har dödats i ryska attacker mot Sumy i nordöstra Ukraina under natten. Det skriver Oleg Grigorov, chef för militären i staden, på Telegram.
Han uppger att civil infrastruktur har träffats och att det finns skadade personer.
Samtidigt har minst en person dödats i Ryssland efter att Ukraina attackerat staden Belgorod, skriver SVT Nyheter. Ytterligare två personer har förts till sjukhus.
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