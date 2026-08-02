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Till vänster: Wildberries vd Tatjana Kim. Till höger: Rök stiger mot himlen efter en drönarattack mot ett Wildberries-varuhus i S:t Petersburg den 24 juli. (Skärmdump från Telegram, AP/TT)
Ryska invasionenStriderna

Wildberries vd förnekar koppling till ryska armén

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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I en video på Telegram uttalar sig den ryska e-handelsjätten Wildberries vd Tatjana Kim nu om de många attacker som Ukraina har riktat mot lokaler tillhörande företaget den senaste tiden, rapporterar Kyiv Independent.

– I nästan två veckor har vårt företags varuhus attackerats av terrorister. Varför våra varuhus, av alla platser? säger Kim enligt den ukrainska tidningen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidigare förklarat attackerna med att Wildberries fungerar som ett logistiknav för den ryska armén, genom sin försäljning av drönarkomponenter och annan militär utrustning. Något som Kim förnekar i videon på Telegram.

– Du kan gå in på vilken global marknadssida som helst – Amazon eller Alibaba – och själv se om vi har någonting som de inte har, säger Kim.

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