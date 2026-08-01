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Räddningstjänsten släcker en brand efter de ryska attackerna natten mot lördagen. (Efrem Lukatsky /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Ny rysk attack mot Kyiv i natt – minst nio döda

Av Samuel Inghammar
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Ryssland har genomfört sin andra storskaliga attack mot Ukrainas huvudstad Kyiv på två dygn. Minst 9 människor har dödats och 27 skadats, rapporterar ukrainska medier.

Enligt Kyiv Independent har både bostadshus och industribyggnader skadats i attackerna.

Ukraina har ett skriande behov av robotar till sitt luftförsvar, inte minst amerikanska patriotrobotar, för att försvara sina invånare mot de ryska attackerna. President Volodomyr Zelenskyj har flera gånger den senaste tiden försökt få till antingen leveranser av patriotrobotar eller licens för Ukraina att tillverka dem själv.

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TT
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