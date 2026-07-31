Trump: USA måste ta det ”försiktigt” med att låta Ukraina bygga Patriot
USA måste ta det ”mycket försiktigt” när det kommer till att ge Ukraina tillstånd att tillverka luftvärnssystemet Patriot, säger Donald Trump till reportrar enligt AFP.
– De här vapnen är otroliga. Vi måste vara mycket försiktiga med att låta någon bygga dem, säger han.
Ukraina har upprepade gånger sagt att landet behöver Patriot för att försvara sig mot ryska attacker. Så sent som i början av juli gav Trump Ukraina tillåtelse att tillverka luftvärnssystemet under ett möte med president Volodymyr Zelenskyj.
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