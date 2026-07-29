Zelenskyj besöker Polen – efter bråket om förband

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har besökt Polen för första gången sedan den diplomatiska konflikten mellan länderna tidigare i år, rapporterar Kyiv Independent.

Besöket beskrivs av tidningen som ett försök att stabilisera de ansträngda relationerna.

Konflikten bröt ut i början av sommaren efter att Zelenskyj beslutat att döpa ett militärt förband efter Ukrainska upprorsarmén (UPA).

UPA anklagas för att ha dödat omkring 100 000 polacker under andra världskriget. Beslutet fick Polens president Karol Nawrocki att frånta Zelenskyj landets högsta utmärkelse, Vita örnens orden.