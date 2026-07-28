Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har anlänt till Vita huset inför sitt möte med Donald Trump och begravningen av senatorn Lindsey Graham, rapporterar BBC.

Senare under dagen väntas Zelenskyj även träffa kongressledamöter i hopp om att få stöd för det sanktionspaket mot Ryssland som Graham varit med och drivit fram.

Enligt uppgifter till The Hill har även samtliga 100 senatorer bjudits in till ett möte med den ukrainske presidenten.