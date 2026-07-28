Experter: Presidenterna har bättre kemi nu

Volodymyr Zelenskyj och Donald Trump under ett Natomöte i Turkiet i början av juli.

Flera experter som New York Times har talat med anser att relationen mellan Volodymyr Zelenskyj och Donald Trump är bättre än på länge inför de båda presidenternas möte i dag.

– Jag märker att de har bättre kemi nu, säger Volodymyr Dubovyk, chef på centrum för internationella studier vid universitetet i Odessa.

En av anledningarna kan vara de ukrainska framgångarna i kriget, som enligt New York Times ”utstrålar den typ av styrka som Trump uppskattar”.

De två ledarna har inte alltid skilts åt som vänner när de träffats tidigare. Under ett katastrofalt möte våren 2025 skällde Trump och vicepresident JD Vance ut Zelenskyj inför tv-kamerorna. Den ukrainske presidenten borde göra eftergifter till Putin för att få slut på kriget – och visa mer tacksamhet mot USA, var budskapet då.