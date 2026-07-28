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Donald Trump i Michigan på måndagen. (Alex Brandon /AP/TT)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Trump övertygades inte av Zelenskyjs Rysslandsbevis: ”Jag ska fråga Putin om det”

Av Marcus Lindén
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Inför Volodymyr Zelenskyjs möte med Donald Trump i Washington i dag syns tecken på att en del av Magakretsen blivit mer positivt inställd till Ukraina. Magaprofilen Laura Loomer ändrade sig plötsligt tvärt om Ukraina i veckan efter ett besök i landet och vicepresidenten JD Vance hyllade nyligen landets försvar, skriver Politico.

Men långt ifrån alla är övertygade. Under resan till USA vill därför den ukrainske presidenten övertyga fler republikaner.

Enligt källor till politiksajten har Zelenskyj med sig en handfull argument, bland annat ökande bevis på att Ryssland stöttar Iran i Mellanöstern. Det kan gå hem i Magakretsar.

Trump själv var dock inte övertygad när han fick frågor om Zelenskyjs påståenden i går.

– Tja, vi får väl se om det stämmer. Jag ska fråga Putin om det, sa Trump.

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Flera högerpolitiker i USA misstänker att Laura Loomer fått betalt för att säga det hon nu säger
www.politico.com
Senare samma dag tar Trump emot Benjamin Netanyahu i Vita huset
NBC News
Källor: Alla senatorer bjuds in till möte med Zelenskyj
thehill.com
Zelenskyj har gett underrättelsetjänsten i uppdrag att dela information om Rysslands stöd till Iran med USA
www.theguardian.com
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