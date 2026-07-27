Uppgifter: Alla senatorer bjuds in till möte med Zelenskyj

USA:s samtliga 100 senatorer har bjudits in till ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på tisdagen, uppger flera källor för The Hill.

Mötet hålls samtidigt som ett förslag om skärpta sanktioner mot Ryssland ligger på bordet i senaten.

Zelenskyj, som besöker Storbritannien på måndagen, reser därefter till USA för att träffa president Donald Trump och delta i begravningen av senatorn Lindsey Graham. Graham var en av huvudförfattarna bakom sanktionsförslaget.

Enligt The Hill har Trump gett sitt stöd till lagförslaget, som har brett stöd från både republikaner och demokrater.