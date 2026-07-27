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Zelenskyj anländer till Ankara för ett Natomöte den 7 juli. (Metin Aktaş /AP/TT)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Viktiga dagar för Zelenskyj inleds med Burnham-besök

Av Marcus Lindén
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Volodymyr Zelenskyj blir i dag den första internationella ledaren att välkomnas i London av Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham.

Att Zelenskyj blir först ut signalerar att britternas stöd till Ukraina är ”outtröttligt”, uppger Burnham enligt AP.

Mötet rivstartar en viktig vecka för den ukrainske presidenten, skriver Radio Free Europe. Dagen därpå går resan till Washington där Zelenskyj ska träffa Donald Trump. I USA ska han också delta vid begravningen av senatorn Lindsey Graham, som var en uttalad Ukrainavän och besökte Kyiv dagarna före sin död.

Besöket ger därmed Zelenskyj möjlighet att stärka sitt stöd i de politiska kretsarna i Washington, skriver Axios.

I Storbritannien väntas Ukraina få tillgång till det elektroniska krigssystemet Stone Cloak
www.rferl.org
Burnham blir den femte brittiske premiärministern under kriget
AP  · Ofta betalvägg
Zelenskyj och Trump träffades på Natomötet i Turkiet tidigare i juli
www.axios.com
Zelenskyj: USA och Ukraina planerar gemensam drönarfabrik
thehill.com
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