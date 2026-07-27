Viktiga dagar för Zelenskyj inleds med Burnham-besök

Zelenskyj anländer till Ankara för ett Natomöte den 7 juli.

Volodymyr Zelenskyj blir i dag den första internationella ledaren att välkomnas i London av Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham.

Att Zelenskyj blir först ut signalerar att britternas stöd till Ukraina är ”outtröttligt”, uppger Burnham enligt AP.

Mötet rivstartar en viktig vecka för den ukrainske presidenten, skriver Radio Free Europe. Dagen därpå går resan till Washington där Zelenskyj ska träffa Donald Trump. I USA ska han också delta vid begravningen av senatorn Lindsey Graham, som var en uttalad Ukrainavän och besökte Kyiv dagarna före sin död.

Besöket ger därmed Zelenskyj möjlighet att stärka sitt stöd i de politiska kretsarna i Washington, skriver Axios.