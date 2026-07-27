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En ukrainsk soldat med ett antidrönarvapen 2023. Det är inte den brittiska störsändaren Stone Cloak som syns på bilden. (Shandyba Mykyta / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Burnham ska ge Zelenskyj rätt att tillverka brittiskt drönarförsvar

Av Tor Gasslander
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Storbritannien överlämnar de intellektuella rättigheterna till sitt antidrönarsystem Stone Cloak till Ukraina. Skriver The Independent. Det sker i samband med att premiärminister Andy Burnham träffar Volodymyr Zelenskyj i London i dag.

Ukraina kommer därmed att kunna börja tillverka sina egna Stone Cloak-enheter, i stället för att vara beroende av de som tidigare skänkts av Storbritannien.

Enligt ukrainska Pravda har störsändaren, som är så liten att den går att bära med sig, redan visat sig vara effektiv i kriget mot Ryssland.

Stone Cloak stör ut drönare
Independent
Zelenskyj och Burnham väntas också möta ukrainska soldater som tränat i Storbritannien
www.pravda.com.ua
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