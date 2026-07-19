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Alaska pollock. (NOAA FishWatch/Public domain/Wikimedia)
Ryska invasionenOmvärldens svar

”Fjuttigt att EU fokuserar på torsk när bomberna faller”

Av Marcus Lindén
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Alaska pollock, domare och psykedelika är ledarsvepets tre ämnen i dag.

DN:s ledarsida retar sig på EU-ländernas svårighet att enas om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Tyskland ville exempelvis fortsatt kunna importera rysk alaska pollock – och Grekland och Bulgarien hade invändningar kring kyrkan och fossilgasen. DN efterlyser mer krisinsikt när Ukraina bombas och krigsfångar avrättas.

”Det är fjuttigt att EU-länderna inte kan prioritera kampen mot Moskva före sina egna små särintressen.”

I GP skriver Kajsa Dovstad att Sverige måste uppvärdera domarna i svenska rättssalar. Efter avslutad utbildning väljer många nybakade domare de stora affärsbyråerna framför staten. Nu måste lönerna höjas och samhället måste överlag uppvärdera sina viktigaste yrken, för då går rollerna också att bemanna, skriver hon.

SvD:s ledarskribent Madina Refoi leker med tanken om att använda psykedelika inom den palliativa vården. Det kan minska människors lidande i livets slutskede. Hon anser att frågan måste prövas politiskt.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Jonna Sima: Trump ser något av sig själv i Mamdani
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Varför bry sig om alaska pollock när Ryssland avrättar krigsfångar?
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Norden bör knyta upp den dynamiska duon
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Ändra lagen – så mördade spädbarnet kan identifieras
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Kajsa Dovstad: Domarna flyr när staten försummar Sverige
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Madina Refoi: Hellre psykedelika än dödshjälp
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Simon Eek: Efter Kristersson måste M ta sig ur den sverigedemokratiska sumpmarken
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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