”Fjuttigt att EU fokuserar på torsk när bomberna faller”

Alaska pollock, domare och psykedelika är ledarsvepets tre ämnen i dag.

DN:s ledarsida retar sig på EU-ländernas svårighet att enas om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Tyskland ville exempelvis fortsatt kunna importera rysk alaska pollock – och Grekland och Bulgarien hade invändningar kring kyrkan och fossilgasen. DN efterlyser mer krisinsikt när Ukraina bombas och krigsfångar avrättas.

”Det är fjuttigt att EU-länderna inte kan prioritera kampen mot Moskva före sina egna små särintressen.”

I GP skriver Kajsa Dovstad att Sverige måste uppvärdera domarna i svenska rättssalar. Efter avslutad utbildning väljer många nybakade domare de stora affärsbyråerna framför staten. Nu måste lönerna höjas och samhället måste överlag uppvärdera sina viktigaste yrken, för då går rollerna också att bemanna, skriver hon.

SvD:s ledarskribent Madina Refoi leker med tanken om att använda psykedelika inom den palliativa vården. Det kan minska människors lidande i livets slutskede. Hon anser att frågan måste prövas politiskt.