Handbollen hakar på IOK – släpper in Ryssland igen

Arkivbild från en match mellan Norge och Ryssland 2021.

Det internationella handbollsförbundet (IHF) häver avstängningen av ryska och belarusiska lag med omedelbar verkan, enligt ett pressmeddelande. IHF hänvisar till att Internationella olympiska kommittén (IOK) nyligen hävde avstängningen.

Beslutet innebär att Ryssland och Belarus, om de lyckas kvalificera sig via kvalspel, tillåts tävla i VM. EM kan däremot inte bli aktuellt, eftersom det arrangeras av Europeiska handbollsförbundet.

Både Belarus och Ryssland stängdes av kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.