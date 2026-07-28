Analyser: Två ledare, två relationer – och en begravning

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu till vänster och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj till höger.

På samma dag tog Donald Trump emot både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Vita huset.

De två besöken ger en ovanlig bild av en värld i kris, skriver The Guardians Julian Borger. Samtidigt visar de hur Trumps relationer till de båda ledarna har utvecklats i olika riktningar.

Netanyahu anländer med ett betydligt svalare stöd från Trump i och med kriget med Iran.

Zelenskyj kommer däremot från en starkare position.

”Ukraina har motbevisat den amerikanska administrationens förutsägelser om ett oundvikligt nederlag mot Ryssland. Landet är nu världsledande inom drönarkrigföring, och delar av Maga-rörelsen har börjat omvärdera den ledare som de tidigare hånade som en förlorare.”

Båda ledarna är också i USA för att delta i begravningen av senatorn Lindsey Graham. Enligt Sky News-korrespondenten David Blevins ger det mötena en särskild symbolik. Blevins beskriver det som att Grahams död fört Trump samman med de två ledarna, precis som Graham själv gjorde under sin livstid.

– På många sätt personifierade han den amerikanska utrikespolitik som förespråkade ett aktivt internationellt engagemang och ett starkt stöd till både Ukraina och Israel, säger han.