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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och USA:s president Donald Trump. (Alex Brandon / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Zelenskyj: Pratade om produktionen av Patriots

Av Adam Lindh
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Mötet mellan Donald Trump och Volodymyr Zelenskyj i Vita huset är nu avslutat, skriver den ukrainske presidenten på Telegram.

I inlägget tackar Zelenskyj Trump för stödet till Ukraina och för försöken att nå fred. Han uppger också att de två ledarna diskuterade en licens för att tillverka Patriotrobotar i Ukraina, liksom andra idéer som kan bidra till landets försvar.

Omni förklararZelenskyjs nya Trumpstrategi: Så ska han få presidenten med sig

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Zelenskyj på Telegram (ukrainska)
t.me
Trump uppgav tidigare i juli att Ukraina ska få tillåtelse att producera Patriotrobotar (8 juli)
BBC
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