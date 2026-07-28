Zelenskyj: Pratade om produktionen av Patriots

Mötet mellan Donald Trump och Volodymyr Zelenskyj i Vita huset är nu avslutat, skriver den ukrainske presidenten på Telegram.

I inlägget tackar Zelenskyj Trump för stödet till Ukraina och för försöken att nå fred. Han uppger också att de två ledarna diskuterade en licens för att tillverka Patriotrobotar i Ukraina, liksom andra idéer som kan bidra till landets försvar.