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En utbränd bil i Kyiv natten mot lördagen. (Dan Bashakov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Ljudmyla tog skydd när larmet gick: Badrumsdörren slets loss och träffade mig

Av Samuel Inghammar
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64-åriga Ljudmyla Nakonetjna vaknade mitt i natten till ljudet av glas som krossades när de ryska robotarna exploderade i Kyiv natten mot lördagen.

– Jag sprang ut i korridoren när badrumsdörren slets loss från sina gångjärn och träffade mig i benet, berättar hon för nyhetsbyrån AP.

– Det blir värre dag för dag. Förut var det en attack varannan vecka eller kanske varje vecka. Nu är det mer eller mindre varje dag. Det är otroligt jobbigt psykologiskt.

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Ljudmyla Nakonetjna berättar hur hon sökte skydd: Badrumsdörren blåstes av gångjärnen och träffade mig på benet
apnews.com
Attacker med ballistiska robotar är dödliga och förödande – eftersom det finns få motmedel mot dem
kyivindependent.com
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