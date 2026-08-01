Ljudmyla tog skydd när larmet gick: Badrumsdörren slets loss och träffade mig

64-åriga Ljudmyla Nakonetjna vaknade mitt i natten till ljudet av glas som krossades när de ryska robotarna exploderade i Kyiv natten mot lördagen.

– Jag sprang ut i korridoren när badrumsdörren slets loss från sina gångjärn och träffade mig i benet, berättar hon för nyhetsbyrån AP.

– Det blir värre dag för dag. Förut var det en attack varannan vecka eller kanske varje vecka. Nu är det mer eller mindre varje dag. Det är otroligt jobbigt psykologiskt.