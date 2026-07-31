Nya ryska draget: Attackerar ukrainska bensinmackar

En bensinmack i Kyiv som skadats i en rysk robotattack.

Över 200 ukrainska bensinstationer har träffats av ryska attacker under juni och juli – alltså omkring tre om dagen. Det uppger ukrainska myndigheter enligt CNN.

Vanligast är attacker mot mackar nära gränsen, men även nära huvudstaden Kyiv.

Fyra personer har dödats och 29 skadats i attacker mot bensinstationer i staden Zaporizjzja, enligt borgmästaren Regina Chartjenko. Hon säger att Ryssland attackerat stadens mackar 54 gånger på 24 dagar.

Många ukrainare tolkar attackerna som hämnd för Rysslands pågående energi- och bränslekris, som bland annat orsakats av ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier.

– Deras tankesätt är ”om vi har slut på bensin, varför ska livet fortsätta som vanligt för er?” säger Vitalij Diakivnytj, chef för militäradministrationen i regionen Poltava, till Financial Times.