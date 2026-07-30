Flera döda och skadade i ryska attacker mot Kyiv

Ryssland attackerade Ukraina med robotar och drönare natten mot torsdag, rapporterar Kyiv Independent. Minst sju personer har bekräftats döda på flera platser i landet, bland annat i Kyiv och Kryvyj Rih. Åtminstone 15 personer har också skadats i attackerna. Det finns även rapporter om explosioner och bränder i andra städer, bland annat Lviv och regionen Ivano-Frankivsk.

Sent på onsdagskvällen varnade president Volodymyr Zelenskyj för att ett ryskt anfall var på väg och uppmanade människor att söka skydd.

”Ryssarna förberedde en omfattande attack för flera dagar sedan, och det finns en hög sannolikhet att den kommer att genomföras i natt. Jag uppmanar alla i Ukrainas samtliga regioner att vara uppmärksamma på flyglarmen i dag och ta hand om er”, skrev han i ett inlägg på X.