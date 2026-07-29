Zelenskyj varnar för omfattande ryska attacker

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varnar för att Ryssland kan komma att genomföra omfattande attacker mot Ukraina under natten. Det skriver han på Telegram.

”Var uppmärksamma på flyglarm i hela Ukraina i dag och ta hand om er”, skriver han.

Zelenskyj uppmanar samtidigt partnerländerna att öka stödet till Ukrainas luftförsvar. Han pekar särskilt ut USA och andra länder som har Patriotsystem och robotar som kan användas för att stärka luftförsvaret.