ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Virginia Mayo /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Zelenskyj varnar för omfattande ryska attacker

Av Adam Lindh
Publicerad:

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varnar för att Ryssland kan komma att genomföra omfattande attacker mot Ukraina under natten. Det skriver han på Telegram.

”Var uppmärksamma på flyglarm i hela Ukraina i dag och ta hand om er”, skriver han.

Zelenskyj uppmanar samtidigt partnerländerna att öka stödet till Ukrainas luftförsvar. Han pekar särskilt ut USA och andra länder som har Patriotsystem och robotar som kan användas för att stärka luftförsvaret.

Omni förklararSå vävs krigen i Iran och Ukraina samman

Omni Mer
Zelenskyjs Telegram (ukrainska)
t.me
Zelenskyj mötte Donald Trump under tisdagen och diskuterade licenser för Patriotrobotar
AFP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen