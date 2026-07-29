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Frank soldat blickar ut över Svarta havet/Iransk robot skjuts ner ovanför Israel. (TT)
Ryska invasionenStriderna

Källor: Iran nära att hämnas med egen robot mot Ukraina

Av Marcus Lindén
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Iran var nära att skicka en ballistisk robot mot en ukrainsk hamnstad vid Svarta havet. Detta som hämnd för helgens ukrainska attack mot ett iranskt fartyg i Kaspiska havet.

Men hämndattacken kunde avvärjas efter en stor diplomatisk insats, uppger iranska och västerländska källor för New York Times.

Enligt källorna tänkte sig Iran att attacken skulle vara väl avvägd: symbolisk, orsaka relativt lite skada och avsluta skottväxlingen. Men en direkt robotattack från Iran skulle samtidigt vara en dramatisk eskalering och riskera att utlösa ett storkrig. Det var svårt att förutse hur Ukraina skulle reagera, säger västerländska källor.

På tisdagen talade ländernas utrikesministrar i telefon och efter samtalet beskrevs Ukrainas ursprungliga attack som ett misstag.

Enligt analytikern Mehdi Rahmati, som står nära Irans regering, var iranierna splittrade kring svaret. Men Ukraina har stort stöd i väst och har stor krigsvana, säger han.

– Vi har inget att vinna på att öppna en ny front i kriget.

Iran har också samtalat med EU:s utrikeschef Kaja Kallas
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Tidigare (27-28 juli)

Ukraina viftar bort iraniernas hot om hämnd
BBC
Ukrainas attack i Kaspiska havet kan smälta samman två krig
NY Times  · Ofta betalvägg
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