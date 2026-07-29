Källor: Iran nära att hämnas med egen robot mot Ukraina

Iran var nära att skicka en ballistisk robot mot en ukrainsk hamnstad vid Svarta havet. Detta som hämnd för helgens ukrainska attack mot ett iranskt fartyg i Kaspiska havet.

Men hämndattacken kunde avvärjas efter en stor diplomatisk insats, uppger iranska och västerländska källor för New York Times.

Enligt källorna tänkte sig Iran att attacken skulle vara väl avvägd: symbolisk, orsaka relativt lite skada och avsluta skottväxlingen. Men en direkt robotattack från Iran skulle samtidigt vara en dramatisk eskalering och riskera att utlösa ett storkrig. Det var svårt att förutse hur Ukraina skulle reagera, säger västerländska källor.

På tisdagen talade ländernas utrikesministrar i telefon och efter samtalet beskrevs Ukrainas ursprungliga attack som ett misstag.

Enligt analytikern Mehdi Rahmati, som står nära Irans regering, var iranierna splittrade kring svaret. Men Ukraina har stort stöd i väst och har stor krigsvana, säger han.

– Vi har inget att vinna på att öppna en ny front i kriget.