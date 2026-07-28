Ukraina varnar Iran för att trappa upp konflikten

Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha uppger att han har varnat sin iranske kollega Abbas Araghchi för att trappa upp konflikten efter Ukrainas attack mot ett iranskt fartyg i Kaspiska havet. Det rapporterar Reuters.

”Jag betonade vikten av att avstå från ytterligare upptrappning och att upphöra med allt stöd till Rysslands krig mot Ukraina. Kriget är olagligt och måste få ett slut”, skriver Sybiha på X.

En person dödades och en skadades i attacken mot fartyget, som Ukraina uppger fraktade vapen. Iran har fördömt attacken och sagt att den inte kommer att lämnas obesvarad.

Iran bekräftar att de två utrikesministrarna har talats vid, men lämnar inga ytterligare detaljer.