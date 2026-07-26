Tredje drönarlarmet på tre dagar i Rumänien: Oacceptabelt

Den rumänska presidenten Nicusor Dan och hans son ett utställningsplan i Bukarest tidigare i år.

För tredje dagen i rad har det rumänska flygvapnet skjutit ner ryska drönare som kommit in på deras territorium, rapporterar AFP.

– Det är oacceptabelt att Ryssland fortsätter att kränka Rumäniens luftrum vilket också är Natos och EU:s luftrum, skriver president Nicusor Dan på X.

Precis som de senaste dagarna sköts drönarna ner av ett F16-plan över vattnet utanför Rumäniens kust.

Enligt presidenten är drönarna av Shahed-typ, vilka Ryssland använder i kriget i Ukraina.