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Den rumänska presidenten Nicusor Dan och hans son ett utställningsplan i Bukarest tidigare i år. (Alexandru Dobre /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Tredje drönarlarmet på tre dagar i Rumänien: Oacceptabelt

Av Daniel Persson
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För tredje dagen i rad har det rumänska flygvapnet skjutit ner ryska drönare som kommit in på deras territorium, rapporterar AFP.

– Det är oacceptabelt att Ryssland fortsätter att kränka Rumäniens luftrum vilket också är Natos och EU:s luftrum, skriver president Nicusor Dan på X.

Precis som de senaste dagarna sköts drönarna ner av ett F16-plan över vattnet utanför Rumäniens kust.

Enligt presidenten är drönarna av Shahed-typ, vilka Ryssland använder i kriget i Ukraina.

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Presidentens inlägg på X
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