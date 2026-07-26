Tredje drönarlarmet på tre dagar i Rumänien: Oacceptabelt
För tredje dagen i rad har det rumänska flygvapnet skjutit ner ryska drönare som kommit in på deras territorium, rapporterar AFP.
– Det är oacceptabelt att Ryssland fortsätter att kränka Rumäniens luftrum vilket också är Natos och EU:s luftrum, skriver president Nicusor Dan på X.
Precis som de senaste dagarna sköts drönarna ner av ett F16-plan över vattnet utanför Rumäniens kust.
Enligt presidenten är drönarna av Shahed-typ, vilka Ryssland använder i kriget i Ukraina.
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