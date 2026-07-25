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Bild från ryska myndigheter visar vad man uppger är en semesteranläggning i Zaporizjzja som träffats av en ukrainsk attack. (/AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Flera döda efter attack i ryskockuperade Zaporizjzja

Av Hedda Hallsenius
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Minst elva personer, däribland fyra barn, har dödats i en ukrainsk attack mot ryskockuperade Zaporizjzja, meddelar den rysktillsatte guvernören Jevgenij Balitskij enligt Reuters. 16 personer uppges ha skadats.

Ytterligare tre personer har dödats i en eld som brutit ut efter en rysk drönarattack i regionen Sumy i nordöstra Ukraina.

Enligt regionguvernören Oleh Hryhorov var anläggningen som träffades civil, och alla som dödats var postbud. Rysslands försvarsdepartement uppger att man anfallit en anläggning för ukrainska drönare.

Den ukrainska attacken ska ha träffat en semesteranläggning
Reuters  · Ofta betalvägg
Ukraina har inte kommenterat händelsen
AP  · Ofta betalvägg
Rumänien har skjutit ner en drönare i landets luftrum nära gränsen till Ukraina
Washington Post  · Ofta betalvägg
Attackerna har trappats upp under de senaste dagarna
kyivindependent.com
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