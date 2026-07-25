Flera döda efter attack i ryskockuperade Zaporizjzja

Bild från ryska myndigheter visar vad man uppger är en semesteranläggning i Zaporizjzja som träffats av en ukrainsk attack.

Minst elva personer, däribland fyra barn, har dödats i en ukrainsk attack mot ryskockuperade Zaporizjzja, meddelar den rysktillsatte guvernören Jevgenij Balitskij enligt Reuters. 16 personer uppges ha skadats.

Ytterligare tre personer har dödats i en eld som brutit ut efter en rysk drönarattack i regionen Sumy i nordöstra Ukraina.

Enligt regionguvernören Oleh Hryhorov var anläggningen som träffades civil, och alla som dödats var postbud. Rysslands försvarsdepartement uppger att man anfallit en anläggning för ukrainska drönare.