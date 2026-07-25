Flera döda efter attack i ryskockuperade Zaporizjzja
Minst elva personer, däribland fyra barn, har dödats i en ukrainsk attack mot ryskockuperade Zaporizjzja, meddelar den rysktillsatte guvernören Jevgenij Balitskij enligt Reuters. 16 personer uppges ha skadats.
Ytterligare tre personer har dödats i en eld som brutit ut efter en rysk drönarattack i regionen Sumy i nordöstra Ukraina.
Enligt regionguvernören Oleh Hryhorov var anläggningen som träffades civil, och alla som dödats var postbud. Rysslands försvarsdepartement uppger att man anfallit en anläggning för ukrainska drönare.
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