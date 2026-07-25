Ukraina säger sig ha attackerat ryska fartyg med kopplingar till Iran

En skärmdump från den video som delats av Volodymyr Zelenskyj i sociala medier. Till höger en arkivbild på den ukrainske presidententen.

Ukraina har attackerat ryska fartyg i Kaspiska havet, uppger president Volodymyr Zelenskyj på X. Enligt honom handlar det om transportfartyg inblandade i militära leveranser som rör Iran, såväl som ett örlogsfartyg.

Overifierade videoklipp som delas av Zelenskyj visar bland annat stora rökpelare som stiger från havet upp mot himlen.

Ryssland har ännu inte bekräftat uppgifterna.