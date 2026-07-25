ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En skärmdump från den video som delats av Volodymyr Zelenskyj i sociala medier. Till höger en arkivbild på den ukrainske presidententen. (Telegram/AP)
Ryska invasionenStriderna

Ukraina säger sig ha attackerat ryska fartyg med kopplingar till Iran

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Ukraina har attackerat ryska fartyg i Kaspiska havet, uppger president Volodymyr Zelenskyj på X. Enligt honom handlar det om transportfartyg inblandade i militära leveranser som rör Iran, såväl som ett örlogsfartyg.

Overifierade videoklipp som delas av Zelenskyj visar bland annat stora rökpelare som stiger från havet upp mot himlen.

Ryssland har ännu inte bekräftat uppgifterna.

Zelenskyj på X
x.com
Zelenskyj säger att man också har träffat anläggningar inne i Ryssland
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen