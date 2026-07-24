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Flera döda i rysk attack mot vapenmässa utanför Kyiv
Minst tio personer har dödats och omkring 100 har skadats i en rysk attack mot en vapenmässa nära Kyiv, uppger Ukrainas chefsåklagare Ruslan Kravtjenko enligt AFP.
Kravtjenko uppger att en utredning har inletts för att ta reda på huruvida mässans arrangör gjort en tillräcklig riskbedömning.
”En räddningsinsats pågår i Kyivområdet efter en rysk robotattack”, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i ett inlägg på X.
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