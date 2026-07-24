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Flera döda i rysk attack mot vapenmässa utanför Kyiv

Av Hedda Hallsenius
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Minst tio personer har dödats och omkring 100 har skadats i en rysk attack mot en vapenmässa nära Kyiv, uppger Ukrainas chefsåklagare Ruslan Kravtjenko enligt AFP.

Kravtjenko uppger att en utredning har inletts för att ta reda på huruvida mässans arrangör gjort en tillräcklig riskbedömning.

”En räddningsinsats pågår i Kyivområdet efter en rysk robotattack”, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i ett inlägg på X.

Oklart om samtliga dödsoffer deltog på mässan
AFP  · Ofta betalvägg
Flyglarmet gick vid 11.20 på förmiddagen – strax därefter hördes explosioner
kyivindependent.com
Volodymyr Zelenskyj på X
x.com
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