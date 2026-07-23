ISW: Kreml tycks bereda marken för mobilisering

Kreml tycks förbereda för en ny mobilisering, skriver tankesmedjan ISW i sin dagliga lägesanalys.

På onsdagen röstades en ny lag igenom som innebär att invånare som dömts för brott, inklusive narkotikabrott och organiserad brottslighet, kan tjänstgöra i militären vid en mobilisering.

Dagen innan lade nationalgardet Rosgvardia fram förslag på utökade befogenheter att skydda det ryska samhället från ospecificerade ”faror” vid krig, krigslagar eller mobiliseringar.

Detta tolkar ISW som att Rosgvardia förbereds för att hantera protester och oro vid en ny mobilisering.

Den senaste mobiliseringen skedde hösten 2022. Ryssland har sedan dess till stor del förlitat sig på pengabonusar till män från fattiga regioner för att bemanna militären.