ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Rök från Golden Leo. (Michael Shtekel /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Turkiskägt fartyg träffat i Svarta havet – fem döda

Av Adam Lindh
Publicerad: . Uppdaterad:

Ett turkiskägt fraktfartyg som seglar under Guinea-Bissaus flagg har träffats i en rysk attack i Svarta havet, uppger den ukrainska flottan i ett uttalande.

Bulkfartyget Golden Leo träffades av tre robotar, vilket orsakade en brand ombord. Fem personer dödades.

Ytterligare åtta besättningsmedlemmar har evakuerats till ett sjukhus i ukrainska Odesa.

Fartyget var lastat med spannmål och hade lämnat krigszonen när det attackerades.

Ukrainas flotta på Telegram (ukrainska)
t.me
Fem ur besättningen saknas
AFP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen