Turkiskägt fartyg träffat i Svarta havet – fem döda
Ett turkiskägt fraktfartyg som seglar under Guinea-Bissaus flagg har träffats i en rysk attack i Svarta havet, uppger den ukrainska flottan i ett uttalande.
Bulkfartyget Golden Leo träffades av tre robotar, vilket orsakade en brand ombord. Fem personer dödades.
Ytterligare åtta besättningsmedlemmar har evakuerats till ett sjukhus i ukrainska Odesa.
Fartyget var lastat med spannmål och hade lämnat krigszonen när det attackerades.
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