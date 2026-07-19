Turkiskägt fartyg träffat i Svarta havet – fem döda

Ett turkiskägt fraktfartyg som seglar under Guinea-Bissaus flagg har träffats i en rysk attack i Svarta havet, uppger den ukrainska flottan i ett uttalande.

Bulkfartyget Golden Leo träffades av tre robotar, vilket orsakade en brand ombord. Fem personer dödades.

Ytterligare åtta besättningsmedlemmar har evakuerats till ett sjukhus i ukrainska Odesa.

Fartyget var lastat med spannmål och hade lämnat krigszonen när det attackerades.