Ukrainska ministerns attack mot Putin: ”Fegisen i Moskva”

Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha till höger, rökmoln efter nattens attacker i Kyiv till vänster.

Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha rasar efter att Ryssland avfyrat mer än 40 ballistiska robotar mot huvudstaden Kyiv i natt.

”Fegisen i Moskva, som är för rädd för att möta president Zelenskyj för att få ett slut på kriget, fortsätter att föra krig mot civila”, skriver han på X och syftar på Vladimir Putin.

Sybiha skriver vidare att attacken var ”brutal” och den största till antalet ballistiska robotar sedan kriget började. Han valde samtidigt att trycka på vikten av att EU:s 21:a sanktionspaket mot Ryssland genomförs snarast, skriver TV4 Nyheterna.

Nattens attack mot Kyiv är en av de största sedan kriget bröt ut för fyra år sedan, skriver CNN.