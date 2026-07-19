ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha till höger, rökmoln efter nattens attacker i Kyiv till vänster. (Efrem Lukatsky/AP/TT, Johan Nilsson/TT)
Ryska invasionenStriderna

Ukrainska ministerns attack mot Putin: ”Fegisen i Moskva”

Av Hannah Gustafsson
Publicerad: . Uppdaterad:

Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha rasar efter att Ryssland avfyrat mer än 40 ballistiska robotar mot huvudstaden Kyiv i natt.

”Fegisen i Moskva, som är för rädd för att möta president Zelenskyj för att få ett slut på kriget, fortsätter att föra krig mot civila”, skriver han på X och syftar på Vladimir Putin.

Sybiha skriver vidare att attacken var ”brutal” och den största till antalet ballistiska robotar sedan kriget började. Han valde samtidigt att trycka på vikten av att EU:s 21:a sanktionspaket mot Ryssland genomförs snarast, skriver TV4 Nyheterna.

Nattens attack mot Kyiv är en av de största sedan kriget bröt ut för fyra år sedan, skriver CNN.

Andrij Sybiha på X
Twitter
Andrij Sybiha: Putin kommer gå längre om han inte stoppas nu
www.tv4.se
Minst en död och 16 skadade i attacken
kyivindependent.com
Minst en person har dödats och 16 skadats i attackerna
CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Ryska invasionenStridernaEuropaRysslandUkrainaEU