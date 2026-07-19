40 robotar mot Kyiv i natt: ”Omfattande förstörelse”

Bilder som Anton Gerasjtjenko delat på X som påstås visa nattens förödelse i Kyiv och tillhörande räddningsinsats.

Ryssland gick till storskalig attack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Omkring 40 ballistiska robotar skickades mot Kyiv. En person dödades och minst åtta skadades, uppger myndigheterna enligt Suspilne.

Robotattackerna var intensiva och var över efter ungefär en timme. Det började brinna på flera platser, fönster krossades och många bilar skadades av fallande bråte, skriver Kyiv Independent.

”Staden drabbades av omfattande förstörelse i flera stadsdelar”, skriver den tidigare ukrainska toppolitikern Anton Gerasjtjenko på X.