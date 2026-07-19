ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En krater i Kyiv efter ryska attackerna. (Efrem Lukatsky /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Nattens attack en av de största sedan kriget startade

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Nattens ryska attack mot Ukraina är en av de största ballistiska robotattackerna sedan kriget startade för fyra år sedan, skriver CNN.

Enligt presidenten Volodymyr Zelenskyj har ett 40-tal ballistiska robotar riktats mot huvudstaden Kyiv tillsammans med 120 drönare.

– Det var den läskigaste natten i mitt liv, säger 30-åriga Eleonora Belej till Kyiv Independent. Hon bor i ett hyreshus i Lukianivska, nordväst om huvudstaden, som ofta är en måltavla för Ryssland.

Under söndagen har en rysk drönare träffat ett passagerartåg i Zaporizjzja-regionen. Tåget hann utrymmas innan attacken och den enda som skadades var tågkonduktören.

Minst en person har dödats och 16 skadats i attackerna
CNN
Volodymyr Zelenskyj på Telegram
t.me
Belejs mamma Nadija: ”Folk är bara glada över att leva”
kyivindependent.com
Passagerarna på tåget kommer att få åka vidare i bussar
www.kyivpost.com
Suspilne direktrapporterar (ukrainska)
suspilne.media
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Ryska invasionenStridernaEuropaRysslandUkrainaVolodymyr Zelenskyj