Nattens attack en av de största sedan kriget startade
Nattens ryska attack mot Ukraina är en av de största ballistiska robotattackerna sedan kriget startade för fyra år sedan, skriver CNN.
Enligt presidenten Volodymyr Zelenskyj har ett 40-tal ballistiska robotar riktats mot huvudstaden Kyiv tillsammans med 120 drönare.
– Det var den läskigaste natten i mitt liv, säger 30-åriga Eleonora Belej till Kyiv Independent. Hon bor i ett hyreshus i Lukianivska, nordväst om huvudstaden, som ofta är en måltavla för Ryssland.
Under söndagen har en rysk drönare träffat ett passagerartåg i Zaporizjzja-regionen. Tåget hann utrymmas innan attacken och den enda som skadades var tågkonduktören.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen