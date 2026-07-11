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Läckta dokumenten: Så vill Kina och Ryssland slå ut Elon Musks satelliter

Vladimir Putin och Xi Jinping, 20 maj 2026. Bakom de officiella mötena har de två länderna enligt granskningen fördjupat sitt militära samarbete i hemlighet. (Maxim Shemetov /AP/TT / AP)

Offentligt talar Kina om neutralitet – bakom stängda dörrar visar läckta dokument en helt annan bild. En omfattande granskning avslöjar hur Kina och Ryssland i hemlighet fördjupar sitt militära samarbete.

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