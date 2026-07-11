Striderna • Omni förklarar
Läckta dokumenten: Så vill Kina och Ryssland slå ut Elon Musks satelliter
Offentligt talar Kina om neutralitet – bakom stängda dörrar visar läckta dokument en helt annan bild. En omfattande granskning avslöjar hur Kina och Ryssland i hemlighet fördjupar sitt militära samarbete.
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