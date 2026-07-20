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Bilder som Zelenskyj har delat påstås visa rökmoln efter nattens attacker i Moskvaregionen. (X)
Ryska invasionenStriderna

Hundratals drönare anföll Moskva: ”Vi svarar rättvist”

Av Marcus Lindén
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Hundratals ukrainska drönare gick till anfall mot Moskvaregionen i natt. Bland annat en oljedepå och ett logistikcenter ska ha attackerats, skriver ukrainska och oberoende ryska medier.

Några mil från Kreml steg stora svarta rökmoln mot himlen. En lång rad bränder bröt också ut i regionen.

Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin rörde det sig om över 400 drönare, men han påstår att man lyckades skjuta ner de flesta. Regionens guvernör Andrej Vorobjov säger att minst tio personer skadades.

I ett inlägg på Telegram bekräftar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj attackerna:

”Vi svarar rättvist på varje rysk attack mot våra städer och samhällen. Detta krig måste få ett slut, och det är möjligt endast genom att öka trycket på den enda orsaken till kriget – Ryssland.”

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Dessutom uppges fyra personer ha dödats i de ryska gränsregionerna
www.themoscowtimes.com
Även civil infrastruktur, hus och bilar skadades, enligt Ryssland (ryska)
meduza.io
I Ukraina har det också skett nya attacker (ryska)
novayagazeta.eu
Även i helgen träffades Moskvaregionen av ukrainska drönare (ukrainska)
suspilne.media
Bilder och klipp från attackerna sprids på sociala medier
kyivindependent.com
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