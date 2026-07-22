Rysk e-handelsjätte bombas – lovar kompensation
Ukraina har de senaste dygnen bombat fyra lagerlokaler som tillhör Wildberries, Rysslands största e-handelsplattform. Nu lovar företaget att kompensera säljarna för de förstörda varorna, rapporterar oberoende exilryska Meduza.
Zelenskyj har bekräftat attackerna på X, och skriver att lagren används för att förse den ryska armén med drönarkomponenter, navigationsutrustning och annat.
Efter de två första attackerna uppskattade experter att plattformens säljare förlorat varor för motsvarande minst 18 miljarder kronor. Om Wildberries skulle ersätta dem alla skulle de förlora hela sin årsvinst.
bakgrund
Wildberries
Wikipedia (en)
Wildberries is the largest Russian online retailer. It was founded in 2004 by Tatyana Kim. Besides Russia, Wildberries serves: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, The United Arab Emirates, Uzbekistan and Tajikistan. Wildberries had more than 48,000 employees as of 2020. Until 2022, the company previously had services in France, Germany, Israel, Italy, Moldova, Poland, Slovakia, Spain, Turkey, the United States, and Ukraine. Wildberries sells 37,000 brands of clothing, shoes, cosmetics, household products, children's goods, electronics, books, jewelry, food and much more. The company processes an average of 750,000 online orders per day.
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