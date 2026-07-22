Rysk e-handelsjätte bombas – lovar kompensation

Ukraina har de senaste dygnen bombat fyra lagerlokaler som tillhör Wildberries, Rysslands största e-handelsplattform. Nu lovar företaget att kompensera säljarna för de förstörda varorna, rapporterar oberoende exilryska Meduza.

Zelenskyj har bekräftat attackerna på X, och skriver att lagren används för att förse den ryska armén med drönarkomponenter, navigationsutrustning och annat.

Efter de två första attackerna uppskattade experter att plattformens säljare förlorat varor för motsvarande minst 18 miljarder kronor. Om Wildberries skulle ersätta dem alla skulle de förlora hela sin årsvinst.