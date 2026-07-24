Tre skadade i ukrainsk attack mot ”Rysslands Amazon”

En kvinna lämnar Wildberries i Moskva på torsdagen.

Ukrainska drönarattacker träffade en lagerbyggnad tillhörande företaget Wildberries – ibland kallat ”Rysslands Amazon” – i Sankt Petersburg, rapporterar AFP.

Enligt Kyiv independent är det den femte attacken mot Wildberries på en vecka. Ukraina menar att Ryssland använder företaget för att kringå sanktioner och skaffa delar till drönarkrigföring.

Tre personer ska ha skadats i nattens attack. Förra helgen dödades åtta personer i en attack mot ett Wildberries-lager utanför Moskva.