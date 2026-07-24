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En kvinna lämnar Wildberries i Moskva på torsdagen. (Pavel Bednyakov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Tre skadade i ukrainsk attack mot ”Rysslands Amazon”

Av Tor Gasslander
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Ukrainska drönarattacker träffade en lagerbyggnad tillhörande företaget Wildberries – ibland kallat ”Rysslands Amazon” – i Sankt Petersburg, rapporterar AFP.

Enligt Kyiv independent är det den femte attacken mot Wildberries på en vecka. Ukraina menar att Ryssland använder företaget för att kringå sanktioner och skaffa delar till drönarkrigföring.

Tre personer ska ha skadats i nattens attack. Förra helgen dödades åtta personer i en attack mot ett Wildberries-lager utanför Moskva.

Ryssland säger sig ha skjutit ned 571 drönare under natten
AFP  · Ofta betalvägg
Sankt Petersburg ligger mer än 100 mil från den ukrainska gränsen
kyivindependent.com
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BBC
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