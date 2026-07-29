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Bilar köar till bensinstation i Moskva 30 juni i år. (Pavel Bednyakov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Ukraina hävdar attacker mot ryska oljeraffinaderier

Av Louise Cassemar
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President Volodymyr Zelenskyj uppger att Ukraina har attackerat två stora ryska oljeraffinaderier under natten till onsdagen, rapporterar Bloomberg. Det ska vara Rosnefts raffinaderi i Rjazan och Lukoils raffinaderi i Perm som har träffats, enligt de ukrainska uppgifterna.

Enligt Kyiv Independent ska också ett logistikcenter ha träffats i Rjazan. Zelenskyj har inte bekräftat uppgifterna, men enligt lokala vittnen handlar det om ett lager till den stora ryska e-handelsplattformen Wildberries.

Ukraina har trappat upp attackerna mot den ryska oljeindustrin vilket har lett till bensinbrist i Ryssland
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Zelenskyj bekräftar också en attack mot en rysk båt i Svarta havet
kyivindependent.com
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Ryska invasionenStridernaUkrainaRysslandOljaVolodymyr Zelenskyj