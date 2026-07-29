Ukraina hävdar attacker mot ryska oljeraffinaderier

President Volodymyr Zelenskyj uppger att Ukraina har attackerat två stora ryska oljeraffinaderier under natten till onsdagen, rapporterar Bloomberg. Det ska vara Rosnefts raffinaderi i Rjazan och Lukoils raffinaderi i Perm som har träffats, enligt de ukrainska uppgifterna.

Enligt Kyiv Independent ska också ett logistikcenter ha träffats i Rjazan. Zelenskyj har inte bekräftat uppgifterna, men enligt lokala vittnen handlar det om ett lager till den stora ryska e-handelsplattformen Wildberries.