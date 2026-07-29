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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Peter Dejong /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Efter varningen – explosioner i Kyiv

Av Adam Lindh
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Kyivs borgmästare Vitalij Klitjko uppger att Ryssland attackerar huvudstaden med ballistiska robotar.

Explosionerna kommer sedan president Volodymyr Zelenskyj varnat för att Ryssland kan genomföra en omfattande attack under natten.

Samtidigt varnar det ukrainska flygvapnet för inkommande robotar mot huvudstaden och drönare mot flera andra delar av landet.

Kyivs militära administration uppger på Telegram att flyglarm har utlösts och att en brand hittills har rapporterats.

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AFP:s journalister i staden rapporterar om explosioner
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Vitalij Klitjkos Telegram (ukrainska)
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Det ukrainska flygvapnet på telegram (ukrainska)
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Kyivs militära administration på Telegram (ukrainska)
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