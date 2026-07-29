Ukraina byter taktik – får hjälp av USA och Frankrike

Ukraina har lagt om sin långdistanstaktik mot Ryssland från breda attacker mot oljeraffinaderier och lager till mer riktade anfall mot kritiska anläggningar.

Målet är inte längre att orsaka mindre bränder, utan att slå ut ryska anläggningar under längre tid, säger en medlem i en ukrainsk enhet för långdistansattacker till Financial Times.

Ukrainska drönare har på senare tid upprepade gånger slagit till mot anläggningar som ännu inte hunnit repareras efter tidigare attacker. Enligt ukrainska källor har fransk och amerikansk underrättelsetjänst hjälpt till genom att kartlägga det ryska luftförsvaret och identifiera rutter för drönarna.

Samtidigt har president Volodymyr Zelenskyj gett landets nye överbefälhavare Mychajlo Drapatyj i uppdrag att utöka långdistanskampanjen. Den tillträdande försvarsministern Jevhenij Chmara säger att de samtidigt arbetar med planer för att ”i största möjliga utsträckning föra kriget till angriparens territorium”.