Zelenskyj: Nordkoreansk robot användes under natten
Ryssland använde bland annat en nordkoreansk robot i nattens dödliga attacker mot Ukraina, uppger president Volodymyr Zelenskyj.
Roboten ska ha använts i en attack mot Radushne. Det är första gången på länge som Ryssland uppges ha använt en nordkoreansk robot.
”Ytterligare undersökningar kommer att genomföras och allt ska verifieras, men bevisningen tyder i nuläget på att det rör sig om en nordkoreansk robot”, skriver Zelenskyj.
Minst åtta personer dödades och över 50 skadades i nattens attacker, enligt Kyiv Independent.
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