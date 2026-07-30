Zelenskyj: Nordkoreansk robot användes under natten

Ryssland använde bland annat en nordkoreansk robot i nattens dödliga attacker mot Ukraina, uppger president Volodymyr Zelenskyj.

Roboten ska ha använts i en attack mot Radushne. Det är första gången på länge som Ryssland uppges ha använt en nordkoreansk robot.

”Ytterligare undersökningar kommer att genomföras och allt ska verifieras, men bevisningen tyder i nuläget på att det rör sig om en nordkoreansk robot”, skriver Zelenskyj.

Minst åtta personer dödades och över 50 skadades i nattens attacker, enligt Kyiv Independent.