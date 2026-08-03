Rysk diplomat kallas upp: ”Hänsynslösa attacker”

Utrikesdepartementet kallar upp Rysslands chargé d’affaires, uppger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) för TT.

Syftet är att markera mot Rysslands ”hänsynslösa attacker” mot civila och civil infrastruktur i Ukraina.

”Rysslands överträdelser av internationell humanitär rätt får aldrig någonsin godtas, oavsett hur länge kriget pågår.”

Hon påpekar också att ryska attacker kränkt andra länders luftrum och orsakat skador på den litauiska ambassaden i Kyiv.