Rysk diplomat kallas upp: ”Hänsynslösa attacker”
Utrikesdepartementet kallar upp Rysslands chargé d’affaires, uppger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) för TT.
Syftet är att markera mot Rysslands ”hänsynslösa attacker” mot civila och civil infrastruktur i Ukraina.
”Rysslands överträdelser av internationell humanitär rätt får aldrig någonsin godtas, oavsett hur länge kriget pågår.”
Hon påpekar också att ryska attacker kränkt andra länders luftrum och orsakat skador på den litauiska ambassaden i Kyiv.
bakgrund
Chargé d’affaires
Wikipedia (sv)
Chargé d’affaires (franska: [ʃaʁʒe dafɛʁ]) är en diplomat som tjänstgör som chef för en beskickning, antingen som tillfällig ersättare vid en ambassad, legation eller apostolisk nuntiatur, eller som permanent chef för en beskickning av lägre rang. En chargé d’affaires har samma uppdrag, privilegier och immunitet som en ambassadör eller envoyé, men placeras efter övriga beskickningschefer i rangordning. Begreppet definieras i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen