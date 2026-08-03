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Arkivbild av Krymbron. (AP)
Ryska invasionenStriderna

Ryssland: Flera döda i attacker mot semesterby och Krym

Av Hedda Hallsenius
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Sex personer har dödats och minst 40 har skadats i en ukrainsk drönarattack mot en rysk semesterby vid Svarta havets kust, uppger regionens guvernör enligt AFP. Tre av de döda ska ha varit barn.

Ytterligare fyra personer dödades i en separat attack mot ryskockuperade Krym.

Ukrainas försvarsdepartement uppger att militären träffat flera ryska militära mål under natten, däribland ”logistik- och kommunikationsnav” på Krym och en bränsledepå i Belgorod. Det rapporterar BBC.

I Ukraina dödades tre personer i en rysk attack mot president Volodymyr Zelenskyjs hemstad Kryvyj Rih under dagen.

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