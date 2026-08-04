Ukraina: Attacker i Svarta havet kommer höja matpriser

Ett fartyg som fraktar spannmål, som träffades av en rysk robotattack nära Odesa i mitten av juli.

Ryssland har intensifierat sina robot- och drönarattacker mot civila fartyg nära hamnen i Odesa, som hanterar en stor del av Ukrainas spannmålsexport. Det säger den ukrainska jordbruksministern Taras Vysotskyi enligt Reuters.

Han säger vidare att Ukraina bara kommer att kunna exportera omkring hälften så mycket spannmål via alternativa rutter som landet gör i vanliga fall via Svarta havet.

Ukraina står för omkring 6 procent av global veteexport och 11 procent av majsexporten. Rysslands attacker kan komma att påverka konsumenter i hela världen, säger Vysotskyi.

– Mat kommer att bli dyrare.