Ukraina anklagar Ryssland för ”drönarsafari” mot civila

Arkivbild från Cherson. Näten är till för att fånga drönare.

Ukraina rasar mot ett videoklipp som ser ut att visa en drönare jaga en grönsaksförsäljare i Cherson, rapporterar AFP.

I videon söker mannen skydd bakom en skåpbil, varpå drönaren följer efter och detonerar sin sprängladdning. Mannen skadades, men lever, enligt den ukrainska militären.

I ett inlägg på X kallar president Volodymyr Zelenskyj videon för ett exempel på ”drönarsafari”.

”Världen måste se varje bevis på att Ryssland har blivit galet och att dess soldater njuter av att döda och misshandla civila”, skriver han.