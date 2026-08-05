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Bild från nattens räddningsinsats i Kyiv. (Ukrainas statliga räddningstjänst på Telegram)
Ryska invasionenStriderna

15 dödade i Kyiv efter ny storskalig rysk attackvåg

Av Marcus Lindén
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Minst 15 personer har dödats och 51 skadats i nattens ryska attacker mot Kyivregionen, uppger Ukrainas statliga räddningstjänst på Telegram.

En av personerna föll offer inne i själva Kyiv. Flera explosioner hördes runtom i miljonstaden i natt och flyglarmet tjöt konstant i över en timme, enligt Reuters.

Tymur Tjatjenko, chef för Kyivregionens militära administration, beskriver det som en av de mest tragiska attackerna hittills under kriget.

”Ryssland har återigen fört med sig död och förstörelse till vårt land och tagit civila människors liv. För vart och ett av dessa brott kommer rättvisan ofrånkomligen att ha sin gång”, skriver han på Telegram.

Ukrainas statliga räddningstjänst på Telegram
t.me
Tymur Tjatjenko på Telegram
t.me
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www.kyivpost.com
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kyivindependent.com
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