Kyiv: Nordkoreanska robotar framme i Ryssland

Ett robotsystem från Nordkorea har placerats i västra Ryssland, uppger Ukrainas militära underrättelsetjänst enligt Reuters.

Systemet tros vara utrustat med 120 ballistiska robotar och ska användas till attacker mot Ukraina, enligt underrättelsetjänsten.

– Försvar mot ballistiska robotar är en av Ukrainas största sårbarheter, så all ökning av mängden ballistiska robotar kommer att innebära en stor utmaning, säger militäranalytikern Rob Lee.

Det är inte första gången Nordkorea skickar robotar och personal till Ryssland. Enligt ukrainska militärkällor har nordkoreanska robotar längre räckvidd än ryska, men mindre precision, och kan kopplas till attacker med höga civila dödstal.