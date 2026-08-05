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Nordkoreas ledare Kim Jong Un inspekterar en anläggning för militär forskning. Arkivbild. (AP)
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Kyiv: Nordkoreanska robotar framme i Ryssland

Av Hedda Hallsenius
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Ett robotsystem från Nordkorea har placerats i västra Ryssland, uppger Ukrainas militära underrättelsetjänst enligt Reuters.

Systemet tros vara utrustat med 120 ballistiska robotar och ska användas till attacker mot Ukraina, enligt underrättelsetjänsten.

– Försvar mot ballistiska robotar är en av Ukrainas största sårbarheter, så all ökning av mängden ballistiska robotar kommer att innebära en stor utmaning, säger militäranalytikern Rob Lee.

Det är inte första gången Nordkorea skickar robotar och personal till Ryssland. Enligt ukrainska militärkällor har nordkoreanska robotar längre räckvidd än ryska, men mindre precision, och kan kopplas till attacker med höga civila dödstal.

Ryssland attackerade Ukraina med två nordkoreanska robotar förra veckan
Reuters  · Ofta betalvägg
Ryssland ska ha mottagit 40 av 120 robotar
kyivindependent.com
Omkring 90 nordkoreanska militärer skickas med robotsystemet
www.pravda.com.ua
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