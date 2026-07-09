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En bild på kärnkraftverket i Bushehr, tagen 2010. (Majid Asgaripour / AP)
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Iran: Attacker i närheten av kärnkraftverk i Bushehr

Av Jacob Ruderstam
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USA:s attacker mot Iran genomfördes bland annat i närheten av ett kärnkraftverk i staden Bushehr, rapporterar The Guardian med hänvisning till den halvstatliga iranska nyhetsbyrån Mehr.

Innan parterna nådde en vapenvila i april träffades området där kärnkraftverket står flera gånger under striderna.

I nattens attacker ska både militära och civila mål ha träffats, enligt de iranska uppgifterna. USA:s militär uppger att attackerna riktats mot runt 90 militära mål, bland annat luftförsvar.

Iranska tjänstemän säger till Reuters att 14 personer har dödats och 78 skadats under de attacker som USA genomfört de två senaste dagarna.

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