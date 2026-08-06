Källor: Pete Hegseth utskälld av Trump på grund av vapenbristen

Donald Trump och hans försvarsminister Pete Hegseth ska ha rykt ihop under ett möte på lantstället Camp David i förra veckan, uppger källor för Washington Post.

Enligt uppgifterna ska Trump ha känt sig vilseledd gällande den allvarliga bristen på robotar i den amerikanska militärens lager. En av källorna uppger att vapenbristen var en av anledningarna till att Trump backade från nya storskaliga attacker mot Iran de senaste dagarna.

När han konfronterades ska Hegseth ha skyllt på vice försvarsminister Stephen Feinberg, både för bristen och för att Trump till synes fått felaktig information.

Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt beskriver uppgifterna som ”100 procent fake news”.