Iran: ”Väldigt svårt” att prata med högste ledaren

En bild på Irans högste ledare Mojtaba Khamenei har placerats på en vindruta i Teheran.

Det är ”väldigt svårt” att interagera med Irans högste ledare Mojtaba Khamenei, säger landets president Masoud Pezeshkian till statlig tv enligt Reuters.

Mojtaba Khamenei har inte synts till offentligt sedan han ersatte sin far Ali Khamenei som Irans högste ledare.

I april uppgav källor för nyhetsbyrån att Khamenei blivit svårt skadad i den amerikansk-israeliska attack som dödade hans far. Attacken ska enligt uppgifterna ha vanställt hans ansikte och orsakat skador på båda hans ben. Iran har dock vidhållit att han deltar i styret av Iran.