ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En bild på Irans högste ledare Mojtaba Khamenei har placerats på en vindruta i Teheran. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Iran: ”Väldigt svårt” att prata med högste ledaren

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Det är ”väldigt svårt” att interagera med Irans högste ledare Mojtaba Khamenei, säger landets president Masoud Pezeshkian till statlig tv enligt Reuters.

Mojtaba Khamenei har inte synts till offentligt sedan han ersatte sin far Ali Khamenei som Irans högste ledare.

I april uppgav källor för nyhetsbyrån att Khamenei blivit svårt skadad i den amerikansk-israeliska attack som dödade hans far. Attacken ska enligt uppgifterna ha vanställt hans ansikte och orsakat skador på båda hans ben. Iran har dock vidhållit att han deltar i styret av Iran.

Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
Skriftliga uttalanden som tillskrivs Mojtaba Khamenei publiceras
TT
Det är svårt för Mojtaba Khamenei att tala på grund av att hans ansikte blivit så svårt skadat, enligt källor till NYT (23 april)
NY Times  · Ofta betalvägg
Khamenei är ”mentalt skärpt” trots skadorna, enligt Reuters källor (11 april)
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIrankrigetIranAsienMojtaba KhameneiMasoud PezeshkianIransk politik