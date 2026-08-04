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En amerikansk Atacms-robot. (Sgt. 1st Class Andrew Dickson / AP)
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Källor: USA har använt ”i princip alla” robotar i lagret

Av Hedda Hallsenius
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USA har använt ”i princip alla” sina precisionsstyrda långdistansrobotar, och lite mindre än hälften av sina Tomahawk-robotar, under kriget mot Iran. Det uppger källor med insyn för Reuters.

Långdistansrobotarna kostar omkring en miljon dollar, motsvarande nästan 10 miljoner kronor, per styck. Amerikanska långdistansrobotar har haft en viktig roll att spela även i Ukrainakriget, där de har gjort det möjligt för Ukraina att attackera mål långt ifrån den ryska gränsen.

Donald Trump kan nu tvingas använda mer riskabla pilotstyrda bombplan om han vill återuppta striderna mot Iran, enligt källorna.

Vita huset säger till nyhetsbyrån att USA har ”mycket mer krigsmateriel än någon annan i världen, och mycket mer än vi behöver”.

Det rör sig om robotsystemen Army Tactical Missile Systems (ATACMS) och Precision Strike Missiles (PrSM)
Reuters  · Ofta betalvägg
Källorna: Tomma lager äventyrar USA:s förmåga att avskräcka Kina och Ryssland
TT
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MellanösternkrisenIrankrigetIranUSAMellanösternNordamerika Donald Trump